BSP nakaipon ng P114M barya

Umaabot na sa P114.6 milyon o 42.4 milyong pirasong barya ang nakalap na ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) mula noong June 20, 2023 nang inilunsad nito ang Coin Deposit Machines sa piling mga shopping mall sa bansa.

Paliwanag ni BSP Deputy Governor Bernadette Romulo-Puyat, nakatutulong sa circulation ng barya ang CoDMs at iniengganyo rin nito ang mga taong mag-ipon at i-convert ang mga ipon na ito para mailipat sa kanilang e-wallets o gawing shopping vouchers­.

Ang mga baryang nakukuha sa CoDMS ay ibinabahagi sa mga retailer na kailangan ang mga barya para sa kanilang mga transaksyon araw-araw at naibabalik sa sirkulas­yon.

Ayon sa BSP, 25 na ang naikalat nitong CoDMS sa Metro Manila at karatig probinsya tulad ng Rizal, Bulacan at Cavite.

Unang naisip ng BSP ang CoDMs noong 2021 nang nakaramdam ito ng artificial shortage sa ilang lugar kahit pa may 36 bilyong pirasong barya ang nasa sirkulasyon. As of April 2023, nasa 39.1 bilyon na ang barya na nasa sirkulasyon. Katumbas ito ng 358 na pirasong barya sa bawat tao samantalang ang average noong 2005 ay 121 coins bawat tao.

Kapag hindi kasi napapaikot ang barya sa ekonomiya, nagkakaroon ng shortage na artipisyal. (Eileen Mencias)