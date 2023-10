BFAR humirit ng dagdag na patrol vessel sa WPS

Humiling ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa Senado na dagdagan ang patrol vessels na magbabantay sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea (WPS).

Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa panukalang 2024 budget ng Department of Agriculture at mga attached agencies nito, tinanong ni Senador Joseph Victor Ejercito si BFAR Director Demosthenes Escoto tungkol sa kanilang re-fleeting program para umalalay sa mga mangingisda sa WPS.

Ayon kay Escoto, sa ilalim ng kanilang re-fleeting program ay humihiling sila ng tatlong bagong barko kada dalawang taon.

“We are sir proposing about 3 new vessels at least every other 2 years so that probably in around 10 years sir we will be able to complete a new set of [vessels],” ani Escoto.

Sa pagtataya ng BFAR, ang bawat MCS patrol vessel ay nagkakahalaga ng P150 milyon hanggang P200 milyon at ang bawat vessel ay may kakayahang magsuplay ng langis at iba pang logistics tulad ng pagkain na makakatulong din sa mga mangi­ngisda. (Dindo Matining)