Bayanihan nangibabaw sa nawalang aspin

Hindi matatawaran, ang pagmamahal na ibinigay ng amo nitong guide sa kanyang alagang isang “aspin” nang mawala ito ng anim na araw sa Bacolod City.

Nabatid na kung saan-saan hinanap ni Ronie Sumugat ang kanyang alagang si “Kagta” nakarating sila sa taniman ng tubo at sementeryo sa paghahanap sa alaga .

Ang aso at amo nitong guide sa Mt. Kanlaon ay nagkitang muli matapos na mawalay sa isa’t isa ng anim na araw.

Salamat sa bayanihan, natagpuan ang aspin na nagngangalang “Kagta” matapos ang ilang araw na paghahanap sa kung saan-saan sa Bacolod City tulad sa mga taniman ng tubo pati na sa isang sementeryo at may gumamit pa ng drone.

Nabatid na si Kagta ay kasa-kasama ni Ronnie Sumugat ‘pag ito’y umaakyat sa Mt. Kanlaon at sa talon sa La Carlota City pero bigla na lang itong hindi umuwi noong Setyembre 22 matapos lumabas ng gate.

Sa panayam ng Digicast Negros,

sanay si Ronnie at kanyang pamilya na lumalabas si Kagta pag papasok ng eskwela ang isa niyang anak o kung iihi ito.

Nang hindi na ito umuwi ng araw na iyon, dali-daling nag -post si Ronnie sa kanyang Facebook tungkol sa kanyang nawawalang alaga at naging viral ang kanyang post kaya noong may maka-aninag kay Kagta sa bandang circumferential road papuntang Bacolod-Silay Airport, ay agad namang binalita sa kanya kaya dali-dali siyang nagpunta roon.

Nang hindi makita ang alaga sa lokasyon na ito, nagpasya si Ronnie na magtayo ng tent at mamalagi muna sa gilid ng kalsada para mas mabilis ang paghahanap kay Kagta.

Isang residenteng nag-ngangalang Vethyl Lema ang nakakita kay Kagta na papauwi noon sa Bacolod galing Talisay. Alam ni Vethyl ang kwento ni Kagta dahil usap-usapan na rin ito sa animal clinic na pinanggalingan niya.

Habang binabaybay niya ang Queensville sa Barangay Estipoña sa Bacolod, nahagip ang atensyon niya sa isang pamilyar na aso kaya inihinto niya saglit ang sasakyan at binaba niya ang bintana sabay sigaw ng “Kagta!”

Lumingon at huminto naman ang nakitang aso at nakumbinsi si Beth na ito ang nawawalang aso kaya hinanol niya at tumulonh naman ang dalawang rider para habulin ito nang biglang tumakbo papalayo.

Nakuha naman agad si Kagta at si Beth na mismo ang naghatid dito sa kinaroroonan ni Ronnie at ilang metro pa ang layo ay nakitang excited ang aso .

Nag-iyakan ang buong pamilya ni Ronnie nang makapiling na nila muli ang alaga at nagpasalamat sa Diyos at sa mga tumulong sa kanila sa paghahanap kahit hindi nila ito kakilala.

Ayon kay Ronnie, hindi nanghina si Kagta dahil anya sanay ito umakyat ng bundok at maglakad ng matagal.(Juliet de Loza-Cudia)