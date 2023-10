Bawal nang kumurap! Wesley So pipigain utak sa last 2 rounds

HULING tsansa ni Super Grandmaster Wesley So sa asam niyang titulo, kaya kailangan niyang talunin si GM Hans Moke Niemann sa 10th at penultimate round ng US Chess Championship na lalaruin sa Saint Louis, USA ngayong araw.

Nananatili ang pag-asa ni 30-year-old So sa titulo nang manalo ito sa round 9 kontra GM Ray Robson matapos ang 49 moves ng Giuoco Piano.

Nakalikom na si Cavite-born So ng 5.5 points, nakasiksik ito sa three-way tie sa no. 2 sa standings kina GMs Leinier Dominguez at Abhimanyu Mishra habang solo sa tuktok si GM Fabiano Caruana.

May 12-player single round robin ang ipinatutupad kaya pagkatapos ng laban kay Niemann ay may isa pang laro si So at katapat niya si Caruana.

Mas lalakas ang asam ni So kapag natalo si Caruana kay Mishra, kaya paniguradong inaabangan ng Pinoy chess fans ang resulta ng mga naglalaban.

(Elech Dawa)