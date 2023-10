‘Yorme’ pinasalamatan sa TVJ show

Nakakabaliw ang isang winner ng ‘Sugod Bahay Mga Kapatid’ ng ‘E.A.T.’ nang pasalamatan nito si ‘Yorme’!

Hindi naman lingid sa publiko na ang salitang ‘Yorme’ ay associated sa name ni Isko Moreno.

Kung madalas nababalita ang pagkakamali ng mga winner sa segment na ‘G sa Gedli’ ng ‘Eat Bulaga’, dahil madalas kasing nababanggit ang names nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon o TVJ , Bossing, etc. kapag nagpapasalamat ang mga taong nabibigyan ng premyo.

Pinag-uusapan sa social media ang video kung saan may isang ginang na winner sa nabanggit na segment ng TV5 noontime show na matapos matanggap ang kanyang premyo ay agad na nagpasalamat kina TVJ, sa ‘E.A.T.’, Jose Manalo at dinagdag ang, “Thank you, Yorme.”

Para sa Legit Dabarkads followers ay mukhang nagkamali lang ang babae na imbes Mayor Jose Manalo ay Yorme ang nabanggit ng winner. Honest mistake raw iyon at Yorme means Mayor Jose raw.

Pero iba ang tingin ng mga ‘Eat Bulaga’ fans ng TAPE, Inc. sa nasabing insidente. Kaya naman parang naging big deal iyon sa kanila.

Ang nakakatuwa lang ay hindi tinanggalan ni Jose ng mikropono ang kanilang winner, sinalo na lang ito ng komedyante na kinaaliwan ng manonood, ng TVJ, at mga kasamang host!

Sabi nga ng netizens, hindi binastos ng komedyante ang ginang, hindi raw kagaya ng ginawa ni Buboy Villar nang tanggalan nito ng mikropono ang isang ginang na nagpasalamat sa TVJ.

‘Yun na!

(Ogie Narvaez Rodriguez)