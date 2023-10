WHO: Mga Pinoy huwag magkumpiyansa sa paglusaw ng COVID-19

PINAYUHAN ng opisyal ng World Health Organization (WHO) ang mga bansa sa western pacific region, kabilang ang Pilipinas, na patuloy pa ring mag-ingat at huwag magkumpiyansa sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19.

Sa isang press conference, sinabi ni Dr. Babatunde Olowokurem regiobak emergency director ng WHO-Western Pacific, na may posibilidad pa ring bumalik at muling sumirit ang kaso ng COVID-19 sa rehiyon dahil sa ‘ber’ months.

“We are in the ‘ber’ months, and so traditionally we would see an increase in cases of respiratory infections Currently, when we look at COVID-19 cases across the region, what we see is a reduction in the number of COVID-19 cases,” ani Olowokure.

Batay sa lingguhang COVID-19 case bulletin ng Department of Health (DOH), naitala ang bahagyang pagtaas sa mga bagong kaso ng impeksiyon ng 2.7% mula Oktubre 2 hanggang Oktubre 8 o average na 181 kaso kada araw.

Noong Biyernes, 164 bagong kaso ang naitala ng kagawaran.