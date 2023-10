Video ni Digong sa EJK hawak ng ICC

Hawak na ng International Criminal Court (ICC) ang video kung saan inamin umano ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na ginamit niya ang confidential and intelligence fund para sa extrajudicial killings sa Davao City.

Sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ipinadala nila sa ICC ang video ng programa ni Duterte sa SMNI kung saan binanggit nitong “ang intelligence fund binili ko, pinapatay ko lahat kaya ganon ang Davao. ‘Yong mga kasama ninyo pinatigok ko talaga, iyon ang totoo.”

“We have submitted to the ICC this video wherein Duterte publicly admitted that he used the confidential/intelligence funds to conduct EJKs on his constituents in Davao city when he was still a mayor. This is truly an open-and-shut case,” saad ni Trillanes sa kanyang pinost sa X (dating Twitter).

Samantala, nanana­wagan naman ang grupong Magdalo sa admi­nistrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na payagang pumasok sa Pilipinas ang mga imbestigador ng ICC.

“We, the Magdalo group, are urging the Marcos administration to allow the ICC investigators into the country in order to make ex-President Rodrigo Duterte accountable for his crimes against humanity,” sabi ng Magdalo sa isang statement.

“This is in light of Mr. Duterte’s recent public admission that he used his confidential/intelligence funds to conduct extra-judicial killings on his constituents in Davao City when he was still its mayor,” dagdag pa ng grupo.

Nauna nang nagdeklara si Pangulong Marcos na hindi sila makikipagtulungan sa imbestigasyon ng ICC sa kanilang pagsisiyasat sa giyera kontra droga ng Duterte administration. Sabi pa ni Marcos, walang hurisdiksiyon ang ICC sa Pilipinas matapos na kumalas sa Rome Statute noong Marso 2019.

Pero naniniwala si dating Presidential Adviser for Political Affairs na posibleng ilaglag ng administrasyong Marcos si Duterte upang ma­diskaril ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections.

“Iyang ICC issue na iyan parang sword of Damocles sa ulo ng mga Duterte. Hindi lang kay Digong, pati sa kanyang mga kasama at sa kanyang anak,” wika ni Llamas sa interview ng Politiko_Ph.

“Baka payagan iyang (warrant of arrest) ma-implement ng Interpol pagpasok dito. ‘Yon ‘yong puwedeng mangyari dito or iipitin iyan hanggang midterm at gamitin politically sa eleksiyon,” babala pa niya.

(Dindo Matining)