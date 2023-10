Tuloy ang init! Alex Eala hahambalos sa main draw ng WTA 250 Jasmin Open sa Monastir

BINIGO ni 2022 US Open junior women’s champion at 19th Asian Games double bronze medalist na si Alexandra “Alex” Eala si Elsa Jacquemot ng France, 6-1, 5-7, 6-1, upang umusad sa main draw ng WTA 250 Jasmin Open sa Monastir, Tunisia.

Ang panalo ng 19-anyos na Globe Ambassador na si Eala kontra sa 20-anyos at world ranked no. 172 na si Jacquemot ay nagtulak dito para makabalik sa round of 32 ng Pro Tour matapos nitong irepresenta ang Pilipinas sa unang pagkakakataon sa nakalipas na 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Agad sumabak matapos itala ang double bronze medal sa Hangzhou Asian Games, ipinakita ng 8th seed na Pilipina ang husay kontra hometown bet na si FreyelBen Hassen, 6-1, 6-0, bago sunod na pinatalsik si Jacquemot para agad makasampa sa ikalawang round.

Sunod na makakasagupa ng world no. 194 na si Eala sa main draw sa Martes ang top-ranked doubles player at winner ng tatlong Grand Slam titles at singles world no. 41 na si Elise Mertens ng Belgium.

Ito ang ikalawang laban ni Eala kontra sa isang manlalaro sa Top 50 kasunod ng kanyang tatlong set na labanan kontra world no. 23 Zheng Qinwen sa Asian Games semis noong Setyembre 28.

Samantala, pasok din si Alex sa doubles kung saan makakatagpo nila ng kanyang Romanian partner na si Oana Gavrila ang second seeds na sina Bibianne Schoofs ng Netherlands at Cristina Bucsa ng Spain. (Lito Oredo)