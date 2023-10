Traffic enforcer pinasabog ang ulo

BUMULAGTA ang isang tigasing traffic enforcer ng pamahalaang lokal ng Basilan City matapos itong barilin sa ulo ng isa sa riding-in-tandem sa Sitio Tinambakan sa nasabing lungsod.

Dead on the spot ang biktima na nakilalang si Abas Sarabi Sumapil, 57, may-asawa at residente ng Barangay Maganda ng lungsod.

Sa naantalang ulat ng Lamitan City Police Station, pasado alas-otso nang umaga noong Biyernes nang bumuntot ang mga suspek at paputukan ang biktima sa ulo habang lulan ito ng kanyang motorsiklo patungo sa Sitio Tinambakan sa Barangay Maganda.

Matapos ang pamamaril ay mabilis na tumakas ang mga suspek lulan ng kanilang motorsiklo.

Nabatid na isang tigasing traffic enforcer ang biktima na hindi umano nagpapaareglo sa nahuhuli niyang mga violator ng ordinansa sa kalsada. Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng pulisya sa pamamaslang para pagkakakilanlan at pagdakip sa mga suspek.

(Edwin Balasa)