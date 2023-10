Sotto, Go nangibabaw sa 2025 senatorial survey ng RPMD

Inilabas ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ang resulta mula sa kanilang “Boses ng Bayan” senatorial preference survey para sa 2025, na isinagawa sa pagitan ng Setyembre 20-30, 2023. Lumitaw sa data ang isang convergence ng mga kilalang personalidad, na sumasaklaw sa incumbent at mga dating senador, mga nakaraang presidential at vice-presidential contenders, gayundin ang mga dati at kasalukuyang mataas na opisyal ng gobyerno.

Sa isang kapansin-pansing pagpapakita ng public endorsement, nangunguna sina dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III at Senator Bong Go, na nakakuha ng 68.9% at 68.7% na suporta sa botante, ayon sa pagkakabanggit. Hindi nalalayo, nakakuha ng 64.5% si party-list Representative Erwin Tulfo, na sinundan ni Senator Bong Revilla sa 63.8% at Francis Tolentino sa 63.6%, na umangkla sa ikatlo hanggang ikalimang posisyon.

Samantalang, si Senator Imee Marcos, kapatid ni PBBM, ay nakakuha ng marka sa ika-6 na puwesto na may 55.8%. Nasa ika-7 puwesto si House Speaker Martin Romualdez na may 53.4%, kung saan sina Senador Ronald “Bato” dela Rosa at dating Bise Presidente Leni Robredo ay nakakuha ng 51.7% at 50.9%, na nasa ika-8 at ika-9 na puwesto, ayon sa pagkakasunod. Sa pag-ikot sa mga nangungunang ranggo, sina Benhur Abalos, dating Mandaluyong City Mayor at kasalukuyang DILG Secretary, at Senador Pia Cayetano ay nakakuha ng 10th-11th na posisyon na may mga kagustuhan sa botante na 40.3% at 39.6%, ayon sa pagkakabanggit.

Ilang kandidato sa pagkapangulo mula sa nakaraang halalan ang nakahanap ng kanilang mga lugar sa kasalukuyang ranggo. Nangunguna si dating Senador Manny Pacquiao na may 37.2%, na pumuwesto sa kanya sa ika-12-14 na puwesto. Sinundan ni dating Senador Ping Lacson (36.9%) at ang dating Manila City Mayor Isko Moreno (36.5%), nasa ika-12-na ranggo.

Kasama sa mga sumunod na pwesto si Senator Lito Lapid sa 25.3%, Dr. Willie Ong sa 24.7%, ex-Vice President Noli de Castro Jr. sa 20.2%, dating Senador Kiko Pangilinan sa 19.8%, at ang tv personality na si Willie Revillame sa 19.4%. Nakumpleto ni dating Quezon City Mayor Herbert Bautista ang listahan, na nasa ika-20 puwesto na may 17.1% na preference ng mga botante.

Pahayag ni Dr. Paul Martinez mula sa RPMD na ang “2025 Senatorial Preferences” ay isang segment ng “Boses ng Bayan” nationwide survey. Ang komprehensibong pag-aaral na ito ay independyente at hindi kinomisyon upang i-encapsulate ang mga kagustuhan sa elektoral ng mga tao. Ang sample ng 10,000 respondents ay masusing pinili nang random mula sa isang malawak na panel ng 65.75 milyong rehistradong botante sa buong Pilipinas.

Para sa pantay na representasyon, ang porsyento ng mga kalahok ay makatarungang ipinamahagi sa iba’t ibang rehiyon ng bansa: 12 porsyento ay mula sa Metro Manila, 23 porsyento ay nagmula sa Northern Luzon, 22 porsyento ay mga residente ng Southern Luzon, 20 porsyento ay mula sa Visayas, at ang natitirang 23 porsiyento ay kabilang sa Mindanao.

Mahigpit na isinama sa survey ang mga rehistradong Pilipinong botante na hindi kaanib sa anumang political entity, na tinitiyak na ang resulta ay tunay na sumasalamin sa walang pinapanigan na mga damdamin at kagustuhan ng demograpiko ng pagboto. Ang mga resulta ng malawak na survey na ito ay may marginal error na 1% lamang (+/-), na nagpapatunay sa katumpakan at pagiging maaasahan ng nakolektang data.