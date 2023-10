Senado tatalupan hacking sa mga gov’t website

Naghain si Senadora Risa Hontiveros ng isang resolusyon na naglalayong siyasatin ang serye ng hacking sa mga website ng gobyerno.

Layunin ng Senate Resolution 829 na matukoy kung sapat pa ba ang umiiral na cyber security measure sa mga ahensiya ng gobyerno na humahawak sa mahahalagang impormasyon sa seguridad ng bansa.

Nais din ng resolusyon na malaman ang kasalukuyang kapasidad ng gobyerno na pangalagaan ang strategic infrastructure mula sa cybera­ttacks at iba pang potensiyal na mga banta.

“The breach of personal and sensitive information kept by government agencies endangers the safety and security of all Filipinos—leaving us even more vulnerable to increa­singly nefarious schemes involving text message spams, online scams, phishing, financial fraud, extortion, blackmail, and identity theft,” sabi ni Hontiveros.

Binanggit ni Hontiveros ang Phi­lippine National Police Anti-Cybercrime Group data na may 16,297 ulat ng iba’t ibang cybercrime cases sa u­nang quarter ng 2023.

Kabilang sa mga inatake ng mga hacker ang Philippine Health Insu­ance Corporation, Philippine Statistics Authority, gayundin sa House of Representatives.

(Dindo Matining)