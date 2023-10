Sana ‘di true: Baron iniintrigang tatanggalin sa serye

Lumabas sa iba’t ibang entertainment news sites at pages ang isang blind item at laman non ang chika na tatanggalin na diumano sa isang serye ang isang magaling na aktor dahil bumalik daw ito sa kanyang dating bisyo.

May ibang blind item naman na ang chika ay naiimpluwensiyahan daw ni magaling na aktor ang mga young stars na kasama niya sa teleserye.

Maraming netizen na ang hula ay si Baron Geisler ang tinutukoy sa blind item dahil sa naging bisyo nito na uminom ng alak.

Sa latest vlog naman ni Ogie Diaz ay binalita nito na may plano nga raw tanggalin si Baron sa ‘Senior High’ dahil sa pag-iiba nito ng ugali kapag nakainom ng alak.

Samantala, kaninang umaga ay nag-share ng video si Baron na para na rin niyang sinagot ang mga naglalabasang isyu tungkol sa kanya.

Sa video kasi ay sinabi niyang papunta raw siya sa taping ng ‘Senior High’ at marami pa raw dapat abangan sa mga susunod nitong episodes.

Naku tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung totoo nga ang mga isyung naglalabasan, pero sana nga ay hindi totoo dahil sayang ang another chance na binigay sa kanya ng ABS-CBN, ha!

Eh ang galing-galing pa naman ni Baron sa seryeng pinagbibidahan ni Andrea Brillantes, ‘noh?!