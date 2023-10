Ricky Davao ninerbiyos sa mga batang singer

Bilib na bilib si Ricky Davao sa mga bata o baguhang singer.

Aminado si Ricky na matinding kaba ang naramdaman niya sa rehearsal pa lang, nang marinig na niyang bumanat ng mga kanta ang mga kasama niyang batang singer.

Well, kasama nga ni Ricky sa ‘Silver Lining’ musical play ang mga bagets na sina Albert Silos, Noel Comia, Jr. at Jay Cortez.

At bukod kay Ricky, bida rin sina Joel Nuñez, Raul Montesa.

“All new songs, at maganda siya. Kuwento ito ng tatlong magkakaibigan in their late 60s na naging aktibista noong kabataan nila. And then they have their own lives na, at mahilig silang kumanta.

“Dapat magpi-play sila ng homecoming, pero hindi natuloy. Kaya nag-decide sila na gawing musical ang mga kanta nila.

“At habang ginagawa ang musical, makukuwento nila ang pasts nila, at may mga revelations. May mga magpu-portray sa amin na mga batang singers.

“Ang gagaling nila. Kinabahan talaga ako dahil mga musical actors sila, na mga 17 years old lang. Ninerbiyos talaga ako sa kanila. Matindi ang bosesan nila!

“Grabe sila, nakakabilib sila. Ang gaganda ng boses!” kuwento ni Ricky tungkol sa musical play na ‘Silver Lining’.

Anyway, mapapanood nga ito simula October 20 hanggang October 29 sa Carlos P. Romulo Auditorium, RCBC Plaza, Makati City.

(Dondon Sermino)