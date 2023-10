Power hitter Myla Pablo handa nang bumagyo sa F2 Logistics Cargo Movers

Mga laro Martes:

(Araneta Coliseum)

3:00pm — Chery Tiggo vs Farm Fresh

5:00pm — F2 Logistics vs Akari

7:00pm — Petro Gazz vs Galeries

BALIK sa kanyang mala-bagyong mga palo para sa F2 Logistics Cargo Movers si two-time conference best player Myla Pablo.

Sasalang ang koponan kontra Akari Chargers sa nakatakdang second game ng triple-header sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) 2nd All-Filipino Conference ngayong Martes sa Smart Araneta Coliseum.

Paniguradong papasahan ng husto sa atake ang 5-foot-10 outside hitter matapos pansamantalang magarahe si Kim Kianna Dy dahil sa knee injury na kanyang nakuha sa nagdaan pang semifinal duel sa Invitational Conference.

Haharap ang Cargo Movers kontra sa matikas na Akari Chargers na pagbibidahan nina Dindin Santiago-Manabat at Faith Nisperos sa alas-5 ng hapon.

Bago rito ay magtatapat muna ang Chery Tiggo Crossovers ni Eya Laure at Farm Fresh Foxies debut ni Louie Romero sa alas-3.

Tatapusin naman ng All-Filipino runner-up na Petro Gazz Angels at baguhang Galeries Tower Highrisers ang huling laro sa alas-7 ng gabi.

Nais nina Pablo at ng F2 Logistics na malampasan ang fourth place finish sa nagdaang Invitational Conference matapos matalo sa Cignal HD Spikers sa battle-for-third, habang plano ring mapaghandaan ang ikalawang All-Pinoy matches kasunod ng matagumpay na bronze medal finish noong Marso sa likod ng kampeong Creamline Cool Smashers at Petro Gazz.

Aminado naman si veteran middle blocker Aby Marano na hindi magiging madali ang kakaharaping pagsubok sa panibagong kumperensiya.

Nananatiling solido ang koponan kahit wala ni Dy sa pagpasok ni Mary Joy Dacoron, habang makakatulong pa rin nina Pablo at Marano ang veteran lineup nina Kim Fajardo, Ara Galang, Dawn Macandili, Shola Alvarez, Elaine Kasilag, Andrea Instrella, Carmel Woo at Mary Joy Baron, kasama ang mga batang sina Mars Alba, Jolina Dela Cruz, Chinnie Arroyo, Jovelyn Fernandez, Ethan Arce at Ivy Lacsina.

Mapapalaban naman sa hatawan ang mga bataan ni national head coach Jorge Souza de Brito na sina Manabat at Nisperos katulong sina Roselle Baliton, Michelle Cobb, Princess Madrigal, Janel Maraguinot, Janine Marciano, Erika Raagas, Christine Soyud, Fifi Sharma, Trisha Genesis at mga floor defenders na sina Bangs Pineda at Justine Jazareno.

(Gerard Arce)