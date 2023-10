Pia tatakbo para sa mga may breast cancer

Tuloy-tuloy ang suporta ni Pia Wurtzbach para sa mga pinaniniwalaan niyang adbokasiya.

Katunayan, isa nga siya sa tatakbo para sa kapakanan ng mga may breast cancer, at kung paano nga ito ma-avoid.

Sabi nga ni Pia, isa sa walong babae ang posibleng maka-develop ng breast cancer, at puwede rin daw itong maranasan ng mga lalaki.

“But there’s something that we can do about it, and that’s early detection, because that saves lives. We believe that no one should suffer because they are left in the dark about breast cancer.

“Too many people still don’t know enough about this disease, so let’s help change this!” sabi ni Pia.

Nanawagan nga si Pia sa mga Pinoy na tumulong sa adbokasiyang ito.

Mangunguna nga si Pia sa ‘Fun Run To Boob Love’ sa October 21 sa CCP Complex. Sa mga interesado, puwede kayong mag-sign up sa sprout.link/avonph.

(Dondon Sermino)