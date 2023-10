PH hinirit sa Egypt pagbubukas ng rafah Crossing

UMAPELA ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa pamahalaan ng Egypt na buksan ang Rafah crossing na nagdudugtong sa kanilang border sa Gaza para makadaan ang mga Pilipino at iba pang dayuhan na nanganganib madamay sakaling mag­lunsad ng panibagong atake ang Israel laban sa Palestinian militant group na Hamas.

Sa isang pahayag, umaasa ang DFA na isang diplomatic solution ang mabubuo sa pagitan ng Pilipinas at Egypt para tuluyang makalabas sa Gaza ang mga Pinoy at iba pang dayuhan sa pamamagitan ng pagdaan sa Rafah crossing.

“DFA is hopeful for a diplomatic solution to be reached soonest in order for the Rafah crossing to start receiving foreign nationals, so that our kababayans in Gaza will be allowed to cross into Egypt,” dagdag ng kagawaran.

Mula rito ay uusad na anila ang kanilang hakbang para sa pag-uwi ng mga Pinoy sa Pilipinas.

Matatandaang itinaas ng DFA sa Alert Level 4 ang crisis alert sa Gazamatapos ideklara ng Israel Defense Forces noong Sabado na kaila­ngang maalis na ang mga sibilyan sa Gaza habang naghahanda sila ng malawakang pag-atake laban sa Hamas.

Ibig sabihin nito ay mandatory repatriation o puwersahang paglilikas na ang gagawin sa mga Pinoy para hindi sila madamay sa giyera.

Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na 78 Pilipino ang nasa crossing ngayon pero hindi sila makalabas ng Gaza dahil sarado ang mga border ng Egypt para sa mga dayuhan.

Tiniyak naman ng DFA sa publiko, lalo sa pamil­ya ng mga apektadong Pinoy, na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagsisikap na mapauwi ang mga Pilipino at matulu­ngan sila na makatawid papuntang Egypt.

Sa kasalukuyan, tatlong Pilipino ang naiulat na napatay ng Hamas nang

atakihin nila ang Israel noong Oktubre 7.

Kinilala ang mga nasawing Pinoy na sina Loreta Alacre at Paul Vincent Castelvi, kapwa caregiver at nurse na si Angelyne Peralta Aguirre.

(Nathalia Antonio)