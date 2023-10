PBBM ilalako Maharlika Fund sa Saudi Arabia

Iaalok ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa hari ng Saudi Arabia at mga negosyante roon ang Maharlika Investment Fund (MIF).

Ito ang kinumpirma ni Department of Foreign Affairs (DFA) Assistant Secretary Daniel Espiritu sa pre-departure briefing sa Malacañang nitong Lunes nang umaga.

Ayon kay Espiritu, kasama sa magiging misyon ng pangulo sa kanyang biyahe sa Saudi Arabia bukod sa pagdalo sa 1st ASEAN-Gulf Cooperation Council Summit ang presentasyon ng MIF para makahikayat ng mga investor.

“Part of the discussion could be the presentation of the Maharlika Investment Fund to the Kingdom of Saudi Arabia and its businesses,” ani Espiritu.

Ang MIF ay wealth fund ng Pilipinas na maaaring paglagakan ng puhunan kabilang na ang foreign currencies, fixed-income instruments, domestic at foreign corporate bonds, commercial real estate at infrastructure pro­jects.

Inaasahang magkakaroon din ng business roundtable ang pangulo sa mga Arab business leader kung saan inaasahang hihikayatin ng presidente ang mga malalaking negosyante sa Saudi Arabia para maglagak ng puhunan sa bansa.

Ang MIF ay ganap na naging batas noong July 18,2023 matapos na pirmahan ni Pangulong Marcos ang Republic Act No. 11954. (Aileen Taliping)