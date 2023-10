NLEX Road Warrios nagbanta! Import Thomas Robinson dodominahin mga kalaban

SI dating NBA lottery pick Thomas Robinson ang ipaparada ng NLEX na import sa season-opening PBA Commissioner’s Cup na magsisimula sa November 5 sa Smart Araneta Coliseum.

Fifth pick overall ng Sacramento Kings si Robinson noong 2012 draft.

Naka-limang seasons din sa NBA si Robinson para sa Kings, Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets at LA Lakers noong 2016-17.

Pagkatapos ng stint sa LA, naglaro ang 32-year-old veteran sa Russia, Turkey, China, South Korea at Puerto Rico.

Hinugot siya ng San Miguel noong nakaraang taon pero hindi natuloy sa PBA dahil sa back injury.

“Robinson will be our powerhouse import for the 2023-24 PBA Commissioner’s Cup,” balita ng Road Warriors sa kanilang social media account.

“Get ready for an exciting season ahead as we dominate the court with Robinson leading the charge.”

(Vladi Eduarte)