NIA, DPWH kinalampag sa quarrying

Nanawagan ang mga Indigenous group sa Labangan, Zamboanga del Sur sa mga ahensiya ng gobyerno tulad ng National Irrigation Administration, Department of Public Works and Highways at iba pa na ipatigil ang quarry operations sa Labangan River.

Nanawagan din ang mga katutubo, binubuo ng komunidad ng Subanen at Moro, kay Governor Victor Yu na ipatigil ang quarrying sa Labangan River.

Kung wala umanong mangyayari sa kanilang panawagan, ay maghahain na sila ng reklamo laban kina Governor Yu, Labangan Mayor Eduardo Relacion, at iba pang pribadong indibiduwal.

Sa Labangan River matatagpuan ang de-kalidad na buhangin, graba at malinis na tubig mula sa bundok na siyang ikinabubuhay ng mga residente ng nasabing lugar. Pero dahil umano sa matagalan at malawak na quarrying dito, nasira ang kalikasan at nakaapek­to ito sa pamumuhay ng mga residente ng limang barangay. Ang ilog at spillway na nagkokonekta sa mga barangay ng Cogonan, Noburan, Langapod at Bagalupa ay nakaranas na matinding pagkasira.

Nagsagawa na ng rally ang mga Subanen, Moro at ilang Kristiyano para kalampagin si Governor Yu, Mayor Relacion, at mga indibiduwal na sangkot sa quarry operations sa rehiyon.

Dismayado si Braulio Anlimon, isa sa IP leader, sa ginawang pang-aabuso sa kanilang ancestral land. Binabalewala umano ang kanilang karapatan pati na ang kanilang ancestral domain.

Wala ring aksyon ang DPWH, NIA, MGB, NCIP, at iba pang ahensiya ng gobyerno sa kanilang hinaing.