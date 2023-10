NCRPO sinangga transport strike

NAGPAKALAT ang National Capital Region Police Office (NCRPO) ng kanilang mga sasakyan para sa libreng sakay ng mga commuter na apektado ng isinagawang transport strike kahapon.

Ayon kay NCRPO Director Police Brig. Gen. Melencio Nartatez Jr., inatasan niya ang limang police district at ang Regional Mobile Force Battalion (RMFB) na maglatag ng operasyon para sa libreng sakay program simula alas-kuwatro pa lang nang madaling-araw kahapon.

Ang limang ditrito ng NCRPO ay kinabibilangan ng Manila Police District, Quezon City Police District, Northern Police District, Southern Police District at Eastern Police District.

“As early as 4:00 in the morning, a total of 17 truck vehicles including two buses and patrol jeepneys from NCRPO were mobilized to ferry affected commuters all over Metro Manila,” pahayag ni Nartatez.

Abot sa 88 sasakyan mula sa limang police district sa Metro Manila ang naglagare upang mabigyan ng libreng sakay ang mga commuter bukod sa mga libreng sakay na ikinasa rin ng mga lokal na pamahalaan at mga ahensiya ng gobyerno.

Ayon pa kay Nartatez, may 2,245 pulis ang ikinalat ng NCRPO sa iba’t ibang lugar partikular sa pick-up at drop-off point para agad makares­ponde sa anumang kaguluhan sa transport strike.

Nasa 871 Civil Disturbance Management (CDM) contingent, 995 sa mga major thoroughfare, 292 sa mga transportation hub/terminal, 476 sa commercial area, 657 sa iba pang place of convergence at 633 Reactionary Standby Support Force (RSSF) personnel ang nakahanda sakaling kaila­nganin.

(Edwin Balasa)