Michael V ginawaran ng ‘Ginintuang Ani’

Tumanggap ng ‘Ginintuang Ani’ award ang komedyanteng si Michael V aka Bitoy.

Ang bongga ni Bitoy, na kahit sa mga taong nakasama niya noong hindi pa siya artista, binibigyang halaga ang kanyang kontribusyon.

“Maraming salamat sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Alumni Assn. Inc. (PLMAAI) para sa ‘Ginintuang Ani’ Alumni Award for Entertainment.

“I would like to honor my PLM professors and most especially my teachers with this award.

“Magkaiba po sila.

“Being a ‘professor’ remains a profession until your students actually learn from you. Teachers have a strong impact and a lasting impression on their students.

“Dear teachers, please continue by showing us how things are done and teaching us how to do it.

“Wala pong ‘Ginintuang Ani’ kung walang ginintuang punla!” sabi ni Bitoy.

Oh, di ba? Iba talaga mag-isip si Bitoy, at marami ka talagang mapupulot na aral sa kanya. Na ang mga bagay-bagay na iba sa paningin mo, mabibigyang linaw niya, ha!

Bongga!

(Dondon Sermino)