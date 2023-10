Mga bagong panuntunan

Noong kasagsagan ng pandemya, nauso ang mga electric scooters bilang uri ng transportasyon sa mga kalyeng halos walang mga sasakyang bumabaybay dahil sa mga pinatupad na mga lockdown.

Pinayagan ng gobyerno ang ganitong mga electric scooters at iba pang kaparehong mga sasakyan dahil walang bumibiyahe noong mga bus o jeep. Walang pampublikong sasakyan ang mga frontliners at iba pang mga kailangang lumabas ng bahay para patuloy na makapaghatid ng mahahalagang serbisyo sa publiko.

Pero ngayong back to normal na at bumalik na ang matinding trapik sa Metro Manila at iba pang lugar, marami na tayong naririnig na mga reklamo laban sa mga gumagamit ng electric vehicles, na karamihan ay hindi rehistrado sa Land Transportation Office (LTO).

Mapanganib para sa mga rider ng electric scooter at iba pang electric-powered vehicles ang dumaan sa mga malalawak na kalye at highway. Gayong hindi naman dapat na lubos na pagbawalan ang paggamit ng e-scooter o e-bike, dapat naman ay may limitasyon kung hanggang saan lang sila pwedeng dumaan.

Ang mga limitasyong ito ay para na rin sa kaligtasan hindi lamang ng mga rider ng ganitong mga sasakyan kundi maging ng mga motorista at mga commuter.

Dapat ring may karampatang parusa o multa kung ang mga rider nito ay lalabag sa mga traffic rules and regulations.

Kaya naman ang inyong Kuya Pulong ay naghain ng panukalang batas—ang House Bill (HB) 8974–na kung saan nakasaad ang mga panuntunan sa pag-classify at pagpaparehistro ng lahat ng uri ng e-vehicles.

Nakapaloob din sa bill na inihain din nina Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS Partylist Congressman Edvic Yap ang pagpapatupad ng mga parusa at multa na ipapataw sa mga lalabag ng mga traffic rules. Ang multa ay mula P1,500 hanggang P10,000 depende sa nilabag na mga batas at panuntunan ng LTO.

Iba-iba ang mga klasipikasyon ng mga e-vehicles sa ilalim ng bill.

Ang mga tinatawag na personal mobility scooter, electric kick scooter, ang maliliit na e-bike na may dalawa o tatlong gulong ay hindi kailangan ang driver’s license para gamitin, pero ang mga ito ay limitado lamang sa mga maliliit na daan tulad ng barangay roads at local roads.

Para sa iba pang mga e-vehicles tulad ng e-trike, e-motorcycle, e-quad, e-car, e-SUV, e-jeepney, e-bus at e-truck, dapat ay may karampatang driver’s license ang magpapatakbo nito. Maari silang dumaan sa lahat ng kalye pero ilan lang sa mga ito ang puwedeng gamitin bilang public transport.

Sa kasalukuyan ay may pinapatupad nang panuntunan ang LTO para sa mga e-vehicles na kahalintulad ng mga nakasaad na probisyon sa HB 8974. Dapat na maipasa na ang bill ng sa gayon ay magkaroon ng ngipin ang batas at may mapanghawakang matibay na batayan ang LTO para mapasailalim sa regulasyon ang mga e-vehicles.