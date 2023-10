May tsansa pa sa korona! GM Wesley So sumiksik sa 2nd spot ng US Chess

TUMIBAY ang kapit ni Super Grandmaster Wesley So sa pangalawang pwesto matapos kalusin si GM Ray Robson sa round 9 ng US Chess Championship na sa Saint Louis, USA kahapon.

Nakalikom na si 30-year-old So ng 5.5 points matapos ang 49 moves win ng Giuoco Piano kay Robson para makisiksik sa three-way tie sa no. 2 ng standings.

Kaparehong puntos ni Cavite-born So sina GM Leinier Dominguez at Abhimanyu Mishra habang solo sa tuktok si GM Fabiano Caruana.

Makakalaban ni former Philippine chess team star So sa 10th at penultimate round si GM Hans Moke Niemann, habang katapat ni reigning world no. 2 player Caruana si Mishra.

May 12-player single round robin ang ipinatutupad sa torneo kaya may tsansa pa si So na masilo ang inaasam na korona, kailangan lang niyang maipanalo ang dalawang natitirang laro.

(Elech Dawa)