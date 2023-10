May sariling ‘MTRCB’: ‘E.A.T.’ merong ‘MRT’

Super good vibes sa netizens at followers ng ‘E.A.T.’ ang pinost ni Ryzza Mae Dizon sa kanyang social media account nitong weekend.

Nag-bonding kasi ang ‘MRT’, tawag ng mga faney sa friendship group nina Miles Ocampo, Ryzza, at Tash o Atasha Muhlach sa isang mall kung saan makikita silang nagkukulitan, nag-pizza, frozen yogurt, nanood ng sine, at nag-shopping.

Biro nga ng netizens, mukhang nakasuweldo na raw sa ‘E.A.T.’ ang tatlo sa Legit Dabarkads hosts kaya nakapag-malling.

Makikita rin na nag-video call ang girls at kausap ang parents ni Tash na sina Aga Muhlach,Charlene Gonzales.

Halatang nag-enjoy ang mga dalaga sa bonding nilang ito.

Komento nga ni Pauleen Luna, “This so wholesome… I love it!!”

Kaaliw lang at may bago na namang friendship na nabuo! Sa Legit Dabarkads noontime show rin nabuo ang friendship ng magse-sezzz na sina Maine Mendoza, MJ Lastimosa, at Maja Salvador o ang 3Ms.

Request ng netizens, sana raw next time ay makasama na si Carren Eistrup sa next girl bonding ng Dabarkads Cuties.

May nag-suggest pa na instead of ‘MRT’ ay baka puwede raw maging ‘MTRCB’ na lang daw na ang ibig sabihin ay Miles, Tasha, Ryzza, Carren at Belen (Lola Belen na character ni Wally Bayola sa ‘Gimme 5’ segment ng noontime show).

Bongga, ha!

(Ogie Narvaez Rodriguez)