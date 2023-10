May bagong app para sa tricycle

Sa lahat ng pampasaherong sasakyan, ang mga traysikel ang wala masyadong isyu; “below the radar” ika nga sa Ingles.

Bawal sila sa mga national road at highway, maging sa mga expressway. Maliban dito, walang ibang isyu tungkol sa traysikel.

Sa datos ng Land Transportation Office (LTO) noong 2022, merong isa’t kalahating milyon tricycle ang narehistro. Sa listahan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ay may 930,000 tsuper ng traysikel sa buong bansa. Samantala, 89 milyon sa 117 milyon Filipino ang regular na sumasakay ng traysikel.

Madali lang maging tsuper ng traysikel; basta may lisensiya sa pagmamaneho at may available na traysikel, puede nang mamasada. (Bawal pero sa mga liblib na lugar, nakakapasada kahit walang lisensiya.)

Pero mahirap maging tricycle driver. Ang operasyon ng traysikel wala sa saklaw ng LTFRB; nakapailalim sila sa kapangyarihan ng lokal na pamahalaan mula nang magkaroon ng LGU code. Sa mga LGU kumukuha ng prangkisa para sa traysikel; at kanya-kanyang patakaran ang mga eto.

Kailangan din na maging kasapi ng isang TODA (Tricycle Operators and Drivers Association) sa lugar kung saan pumapasada. Karaniwang hindi nakakapasada kung hindi kasapi. Bukod sa bayad sa pagiging member, meron ding regular na butaw sa TODA.

Madalas makita ang pila ng traysikel ng isang TODA sa bukana ng barangay o subdibisyon. Kapag rush hours, walang traysikel sa pila dahil sa dami ng pasaherong palabas ng kanilang lugar. Pero kung patay-na-oras, mahaba ang pila; masuwerte nang maka-isang biyahe kada oras. Sa kasamaang-palad, mas mahaba ang patay-na-oras kesa sa rush hours. Yung mga naiinip sa pila, mag-iikot sa looban baka sakaling may pasaherong mapulot; kapag walang naisakay, sayang ang gasolina.

Mahirap din maging pasahero ng traysikel. Kapag rush hours, agawan ng masasakyan. Kapag patay-na-oras, wala namang masakyan dahil nasa pilahan ang mga traysikel.

Kung ang motorcycle taxi ay may ginagamit na app para makakuha ng pasahero, mas kailangan eto ng mga traysikel. At eto ang na-realize ni Alvin Santiago ng Above & Beyond Success International. Sabi ni Alvin, “Alam ba ninyo na ang average na kita ng isang tricycle driver ay tatlong daang piso (P300) sa isang araw?”

Ang mga traysikel ay mga lehitimong pampasaherong sasakyan, ayon sa batas at sa ating kinagawian. Para matulungan ang mga tricycle drivers, ginawa ng kumpanya ni Alvin ang “LifeRide” Tricycle Hailing & Delivery App. Kung may Grab para sa kotse at Angkas sa motorsiklo, ang LifeRide ay para sa traysikel.

Sa pamamagitan nito, puede nang mag-book ng traysikel ang pasahero para sunduin sa bahay, apartment o kainan para ihatid sa labasan, o kaya ay pauwi sa tirahan. Sa pamamagitan nito, madaling makakuha ng pasahero ang tsuper ng traysikel lalo na sa mga patay-na-oras at sa dis-oras ng gabi. Hindi na kailangan ni kuya na mag-aksaya ng oras sa pila, o mag-sunog ng gasolina, kaya tiyak na mararagdagan ang arawang kita niya.

Nasubukan na ang LifeRide sa Palatiw-Pasig, Scout area ng QC at Bagong Silang-Caloocan. Sabi ni Alvin, parehong natuwa ang mga tsuper at pasahero sa ginhawang hatid ng LifeRide. Panahon na upang gamitan ng digital technology ang traysikel. May dagdag na kita at magiging mas efficient pa ang sistema.