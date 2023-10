Lovi walang wedding sa ‘Pinas

May isang nangulit sa amin kung totoo bang magpapakasal uli si Lovi Poe at ang mister niyang si Monty Blencowe?

Na may wedding nga raw sa Pilipinas ang mag-asawa.

Sabi namin sa nagtanong sa amin, wala kaming alam. Pero sabi nga namin sa taong ‘yon, magtatanong-tanong kami para makasigurado.

Kasi ‘yung England wedding ni Lovi ay ipinaalam agad sa amin. Na matagal pa nga ang event na ‘yon ay natanggap na namin ang aming imbitasyon kaya kahit sa England ‘yon ginawa ay nakapunta kami.

Inusisa nga namin ang isang malapit sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ actress tungkol doon.

“Wala akong alam. Wala akong naririnig na may wedding din sila ni Monty sa Pilipinas. Sino nagsabi sa ‘yo?” ang nagulat na sagot at tanong sa amin ng taong inusisa namin.

Anyway, bising-busy rin ngayon si Lovi.

Abala ang actress-singer sa taping ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ nila ni Coco Martin at may sisimulan din siyang pelikula.

May Imono event, ang jewelry brand na ine-endorse niya, si Lovi very soon kaya makakatsikahan uli namin si Mrs. Blencowe tungkol sa mga plano nila ni Monty ngayong kasal na sila.

‘Yun lang!