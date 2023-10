Lavarn ka? Kalabasa mas malaki pa sa kalabaw

NAKAKITA ka na ba ng dambuhalang kalabasa na mas malaki pa sa kalabaw?

Gumawa ng bagong rekord ang 43-anyos na si Travis Gienger, isang horticulture at landscape teacher sa Anoka Technical College sa Minnesota nang makapag-harvest siya ng isang kalabasa na tumitimbang ng 2,749 pounds o 1,247 kilo.

Tumanggap ng $30,000 si Gienger bilang premyo dahil ito na ang pinakamalaking kalabasa sa buong mundo sa ginanap na ika-50 taon ng Half Moon Bay Pumpkin Festival sa California noong Lunes, Oktubre 9.

“I was not expecting that. It was quite the feeling,” sabi ni Gienger sa kanyang panalo.

Tinalo ni Gienger ang dating record-holder na kalabasa na may bigat na 2,703 pounds o 1,226 kilo noong 2021.

Sabi niya, extra loving care ang binuhos niya sa tanim na kalabasa kaya lumaki itong dambuhala.

“I added extra fertilizer and watered them sometimes a dozen times a day,” ani Gienger.