Lagot ka kay Rayver: Julie Anne super bet ni Anton Paras

Mabenta talaga si Julie Anne San Jose sa mga baguhang singer.

Aba, kahit sinong baguhan ang tanungin mo, kung sino ang dream collab nila, ang pangalan ni Julie Anne ang palaging una sa listahan, ha!

“Palagi ko pong sinasabi, at dream ko talaga na makasama ko sa isang kanta si Miss Julie Anne. Parang super nagagandahan ako sa voice niya. At feeling ko po, kaya kong mag-compliment sa boses niya.

“Kaya lang, hindi pa nangyayari. Wala pa, never ko pa siyang na-meet.

“Ilang times pa lang akong nagpupunta sa studio ng GMA-7, kaya lang wala siya.

“So sana lang, makasama ko talaga siya sa isang kanta. Either original song or cover,” sabi ni Anton Paras, ang baguhang singer-songwriter and multi-instrumentalist, at contract star ng AltG Records.

Naku, lagot ka kay Rayver, Anton. Hahaha!

Anyway, ang kanta niyang ‘Can’t Wait’ ay tungkol sa long-distance relationship.

Pinaparamdam ng kanta ang mga emotional challenge na kinakaharap ng mga relasyon na nasa long-distance relationship, o pamilya na may mga kamag-anak, asawa na Overseas Filipino Workers (OFW).

“I decided to create ‘Can’t Wait’ because of our fellow countrymen working abroad. I wanted to make a song that they could relate to, something that could serve as an inspiration for what they are going through, to help them cope with homesickness. Even in long-distance relationships, I believe that at the right time, they will come together in the end,” sabi pa ni Anton.

(Dondon Sermino)