Jordan Montgomery, Texas Rangers kuha 1-0 series lead kontra Houston

NAGDUWELO sa mound sina Jordan Montgomery at Justin Verlander para ibaba ang iskor ng Game 1 ng American League Championship Series Linggo ng gabi.

Pero nakauna ang Texas Rangers, inayudahan ni Leody Taveras si Montgomery para itakbo ang 1-0 series lead.

Hindi nakaporma ang support cast ni Verlander sa Houston Astros.

Parehong tumagal ng six innings ang dalawa, walang gustong patalo.

Naka-double bago umiskor sa second si 21-year-old rookie Evan Carter para sa pambasag na lead ng Texas.

Dinoble ng solo homer ni Taveras sa fifth ang lead para sa 2-0 win ng Rangers.

Nagbigay ng five-hit ball sa loob ng 6 1/3 innings si Montgomery. Two runs at 6 hits ang pinalusot ni Verlander sa 6 2/3 innings.

Hindi nakahirit ng run ang defending champion Astros, 2 for 12 at may 5 strikeouts ang top 4 batters laban kay Montgomery. Inalat si slugger Yordan Alvarez na tatlong beses na-strikeout.

Game 2 ng best-of-seven ngayong araw sa Houston pa rin. (Vladi Eduarte)