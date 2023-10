Jacob Cortez pangunahing ‘pangil’ ng San Beda Red Lions

Standings W L

Mapua 6 1

Lyceum 6 2

San Beda 4 2

EAC 4 3

JRU 4 3

CSB 4 3

SSC-R 3 4

Perpetual 3 4

Arellano 1 6

Letran 0 7

Mga laro Miyerloes: (FilOil EcoOil Arena)

2:00pm — Perpetual Help vs San Beda

4:00pm — Lyceum vs Jose Rizal University

PATULOY na tatrangkuhan ni Jacob Cortez ang opensiba ng San Beda University (SBU) Red Lions sa paghahanap nito ng fifth win pagharap sa University of Perpetual Help System Dalta Altas na nakalikha rin ng parehong two-game winning streak sa umiinit pang 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament ngayong Martes sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Nakatakdang magharap ang Perpetual at San Beda sa unang laro sa alas-2 ng hapon, na susundan ng bombahan ng mga Pirata ng Lyceum of the Philippines University at Heavy Bombers ng Jose Rizal University sa alas-4.

Pinangunahan ng 22-anyos na tinaiguriang “Cool Cub” ang atake ng Mendiola-based squad matapos kumalawit ng game-high 24 puntos, 5 rebounds, 4 steals at 2 assists sa emosyunal na panalo ng Beda kontra JRU nitong Sabado matapos maitarak ang panibagong tagumpay na wala ang kanilang head coach na si Yuri Escueta na nagsilbi ng one-game suspensiyon matapos na ma-eject sa pagkatalo kontra Lyceum, 62-67, noong Oktubre 8.

Makakatulong ni Cortez para sa San Beda na may 4-2 marka sina Peter Alfaro, Jomel Puno, Yukien Andrada, James Payosing at Damie Cuntapay, habang nakatakdang magbalik sa laro si coach Escueta kontra Perpetual.

Lalo namang ibinaon ng Altas ang bokya at kulelat na three-peat defending champions na Colegio de San Juan de Letran Knights na kanilang ginulpi sa bisa ng 74-59 panalo nitong Linggo.

Angat ang Perpetual sa 3-4 panalo-talo sa magandang tulungan nina Jielo Razon, Art Roque, Christian Pagaran, John Abis, Marcus Nitura at Mark Omega,

“Hopefully, Roque could continue hitting shots for us,” wika ni Perpetual coach Myk Saguiguit patungkol kay Roque na bumanat ng 22 puntos, 11 rebounds, tig-dalawang assists, blocks at steals.

(Gerard Arce)