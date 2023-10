Iba talaga ang mga Pinoy

Nanginginig ang luha ng ayudanatics nating tropapips at muntik pang tumulo ang uhog sa kape habang pinapakinggan ang kuwento ng ilang caregiver na Pinoy sa Israel na nasaksihan ang brutal na pagsalakay ng grupong Hamas.

Pero bago ‘yan, abaý mukhang dinedma na ng Quezon City Police ang utos ni VIP, este VP Sara Duterte, na tukuyin kung sino ang VIP na tumawid sa Commonwealth Avenue sa QC na dahilan para patigilin ang takbo ng mga sasakyan.

Hindi natin masisisi si VP Sara kung na-bad trip sa naturang insidente dahil nadamay ang pangalan niya nang walang kamalay-malay at inulan ng pangit na komento mula sa mga netizen at motorista.

Rewind tayo. Isang umaga kasi sa Commonwealth na madalas nakaka-highblood ang trapik, ilang minutong pinigil ng mga pulis ang takbo ng mga sasakyan dahil may VIP raw na tatawid. Nang may magtanong kung sino, sinabi ng isang pulis na si “VP.” Kaya kahit walang pangalan, nadikit agad ang pangalan ni Sara, na batay sa inilabas na statement of Office of Vice President eh nasa Mindanao (region at hindi po avenue) nang araw na iyon.

Abaý kapag may dadaan palang VP, este VIP, nagiging mala-Moises ang mga pulis sa QC na parang dagat na hinahawi ang mga sasakyan para makadaan ang importanteng tao.

Pero nang pumalag nga si VP Sara dahil nag-viral ang video, nilinaw ng QC Police na hindi raw si VP Sara ang tumawid at inalis nila sa puwesto ang pulis na nagkamali lang daw ng dinig.

Kung nakaharap siguro ni VP Sara ang pulis na mahina ang pandinig, baka naumbag niya ito gaya nang nangyari noon sa sheriff sa Davao City. Pero dinedma nga ng QC Police ang utos ni VP Sara na sabihin sa mga tao ang tinutukoy na VIP, na mukhang VIP at sakalam talaga.

Tuloy, marami ring netizens at motorista ang biglang na-miss ang namayapang si ex-Pres. Noynoy Aquino na kahit pangulo eh walang wang-wang sa sasakyan, at ang matindi, tumitigil ang convoy kapag naka-RED ang traffic light.

Balik tayo sa Israel. Ipagdasal natin mga tropapips na matapos na sana ang gulo doon para hindi na madamay ang mga inosente na kinabibilangan ng mga OFW, na karamihan ay mga caregiver at nasa hotel industry.

Sa mga kuwento nila, nakaramdam nga ng pagiging proud ang ayudanatics nating tropapips dahil hindi iniwan ng mga caregiver na Pinoy ang mga alaga nila na karamihan ay matanda nang sumalakay ang Hamas.

May isang caregiver na nagkuwento na nakita niya nang mamatay ang kaniyang alagang matanda matapos na pagbabarilin ng Hamas. Sa halip na tumakbo na ang Pinay para iligtas ang sarili, kinuha muna niya ang isa pa niyang alagang matanda bago sila nagtago sa bomb shelter.

Ganoon din ang kuwento ng iba pa nating kababayan doon. Sadyang mapagmahal sa mga nakatatanda ang mga Pinoy. Pati ang mga Pinoy staff sa hotel, hindi umalis hanggat hindi nila kasama na ligtas ang kanilang mga guest.

Sa nangyaring trahedya ng wildfire sa Hawaii, may mga Pinoy din doon na kinuha muna ang isang kapitbahay nilang nakatatanda na kanilang isinama bago sila tumakas at naisalba nila ang buhay nito.

Kaya hindi nakapagtataka kung bakit gusto ng maraming bansa, gaya ng South Korea na mga Pinoy ang kuning caregiver. Kaya ipagdasal natin ang mga kababayan natin doon, lalo na ang mga posibleng binihag ng Hamas, kasama ang iba pang biktima, na sana eh ligtas silang pakawalan. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”