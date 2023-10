Helper binaril na, sinaksak pa ng kakosa

TODAS ang isang mi­yembro umano ng Batang City Jail (BCJ) matapos itong barilin at saksakin ng kanyang nakaalitang kakosa sa Binondo, Maynila kahapon nang madaling-araw.

Namatay noon din ang biktimang si Reggie Agregado, 37-anyos, truck helper at residente ng No. 565 Delpan St., Binondo, Maynila dahil sa tama ng bala at mga saksak sa katawan.

Tumakas at target ngayon ng manhunt ang suspek na si Allenson Contreras, 37-anyos, ng Muelle Dela Industria sa kanto ng San Miguel Road sa Binondo.

Lumitaw sa imbestigasyon ni P/SMS. Jason Ibasco ng Manila Police District-homicide section na nakikipag-inuman ang biktima sa kanyang mga kaibigan sa kahabaan ng Muelle dela Industria nang dumating ang suspek lulan ng traysikel bandang ala-1:20 nang madaling-araw.

Bumaba umano ito sa traysikel at saka pinagbabaril ang biktima.

Sa kabila ng kanyang mga sugat, nakatakbo pa ang biktima pero hinabol siya ng suspek. Nang maabutan ito ay pinagsasaksak niya ang biktima at nang matumba ay muli nitong binaril ang huli.

Idineklarang dead on arrival ang biktima sa Justice Jose Abad Santos General Hospital.

Patuloy na tinutugis ng pulisya ang suspek para papanagutin sa krimen.

(Juliet de Loza-Cudia)