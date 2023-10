Hanggang langit ang kumpiyansa! Marlon Tapales aagawin mga belt ni Naoya Inoue

NAKAHANDANG tapusin ni Filipino unified super bantamweight champion Marlon “Nightmare” Tapales ang paghahari ng tinaguriang “The Monster” na si Naoya Inoue, na may hawak rin ng dalawang titulo sa 122 pounds division para sa inaabangang undisputed championship fight nilang dalawa sa Disyembre 26 sa Tokyo, Japan.

Tangan ng two-time division champion na si Tapales ang WBA at IBC junior featherweight title na puspos ang pagsasanay upang maging kauna-unahang Pilipino na magwawagi ng undisputed titles na hindi naisakatuparan nina legendary Pinoy boxers eight-division world titlist Manny “Pacman” Pacquiao, Nonito “Filipino Flash” Donaire, Jr. at Donnie “Ahas” Nietes.

Plano ng 31-anyos mula Kapatagan, Lanao del Norte na magsilbing isang matinding ‘bangungot’ sa laban kay Inoue upang tapusin ang mahabang winning streak nito, gayundin ang pagtapos sa maraming Pinoy boxers na kanyang pinadapa at pinasuko.

“I will be the Japanese Monster’s biggest nightmare this coming December at his own hometown,” pahayag ni Tapales sa panayam ng BoxingScene.com.

“So glad my everyday training always goes smoothly. My condition looks good, as well as my stamina, durability, punching power and quickness. By December during the fight night, I will be better than ever. I will be ready to be Inoue’s worst nightmare.”

Nananatiling walang talo si Tapales (37-3, 19KOs) sa kanyang apat na laban sa bansang Japan nang pabagsakin nito si Shohei Omori sa 11th round nang bakantehin ang WBO bantamweight title noong Abril 23, 2017 sa EDION Arena sa Osaka.

Uang beses nitong pinasuko si Omori sa Shimazu Arena sa bisa ng 2nd round TKO noong Disyembre 16, 2015.

Panalo din si Tapalaes kina Hayato Kimura sa 5th round sa Shangyo Hall, Kanazawa noong Abril 2014 at Ruben Manakane sa 4th round TKO sa Sangyo Hall noong Mayo 2013.

“Marlon is known for his never give up attitude despite the tall odds,” wika ni MP Promotions head Sean Gibbons.

“He fights at any given situation, he adjusts, and never fear. He will be coming for the Monster. Marlon has been in Japan four times in his career, he is also 4 and 0, and he’s going to be 5 and 0 in Japan when he beats Inoue.”

Kumakamada na sa masinsinang ensayo ang 5-foot-4 southpaw sa paggiya ni head trainer Ernel Fontanilla na idinaraos sa Knucklehead Gym sa Las Vegas, Nevada sa Amerika.

Matagumpay na nakuha ni Tapales ang unified title kontra Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan sa bisa ng spilt decision nitong Abril 8 sa Boeing Center sa Tech Port, San Antonio, Texas.

(Gerard Arce)