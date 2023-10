Hamas may hawak pa na 155 bihag

KINUMPIRMA ni Israeli President Isaac Herzog na nasa 155 na bihag ang hawak ng militanteng grupo na Hamas matapos ang sorpresang pag-atake nila sa Israel noong nakaraang linggo.

Tiniyak naman ni Herzog na may mga ginagawa silang hakbang para mapalaya ang mga bihag.

Aniya, kabilang dito ang paghingi nila ng tulong sa ilang international agency upang tumulay sa Hamas para sa pagpapalaya sa mga tinangay nilang sibilyan.

Aminado ang Pangulo na sumusugal sila rito dahil hindi kinikilala ng militanteng grupo ang international humanitarian law.

Samantala, patuloy na umaapela si Pope Francis sa nagdidigmaang grupo na hindi dapat madamay ang mga bata, maysakit, mga matatanda at mga sibil­yan sa kanilang sigalot.

“Humanitarian law must be respected, especially in Gaza, where it is urgent and necessary to guarantee humanitarian corridors and help the population,” ani Pope Francis kasunod ng kanyang traditional Angelus prayer sa Saint Peter’s Square sa Rome.