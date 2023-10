Gusto ng blended family: Erin iniiwas ni Michael kay Gari?

Tulad ng ibang mga celebrity, bet din ni Erin Ocampo ang blended family. Matagal na raw niya itong sinasabi sa dating karelasyon at ama ng anak niya na si Michael Pangilinan. Pero hindi pa raw handa ang singer sa ganitong set-up.

Kahit ilang beses na raw nakita ni Erin ang bagong partner ni Michael na si Garie Concepcion ay never pa silang nagkaroon ng chance na makapag-usap ng bonggang-bongga.

Wish nga ni Erin na maging close siya kay Garie kasi sobrang bait daw ito sa son niyang si Kiel, ha!

Pero kung ayaw pa ni Michael ng ganun, iniiwas ba niya si Erin kay Garie?

Anyway, bilang single mom ay todo kayod ang aktres at hindi siya nawawalan ng proyekto.

Kamakailan nga ay inilunsad ng Goblin Films ang kauna-unahan nilang pelikula na ‘The Last Resort’ na pinagbibidahan ni Erin.

Ang bongga ng movie na ito ng aktres, super suspense and daring! Ang dami niyang mapangahas na eksena kasama sina Oliver Aquino, Paolo Paraiso, at Rolando Inocencio.

Mapapanood ang pelikulang ito ni Erin exclusively sa Goblin Streaming Service app. Ito ang pinakabagong subscription-based streaming platform sa bansa.

May bago na namang mapanonooran at matatambayan ang mga barakong mahihilig sa most sexually provocative films.

Sila na kaya ang kakabog sa Vivamax?

Well…

(Ogie Narvaez Rodriguez)