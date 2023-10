Gumagamit daw ng iligal na substance! Asiad gold medalist EJ Obiena kakasuhan ‘inggiterang palaka’

NAKAHANDA ang kampo ng 19th Hangzhou Asian Games gold medalist at world no. 2 na si Ernest John “EJ” Obiena na magsampa ng lahat ng posibleng maikakaso matapos itong akusahan na sangkot sa doping dahil sa kanyang mga nakamit na sunod-sunod na tagumpay sa internasyonal na torneo sa pole vault event ng World Athletics.

“I want to remain classy and dignified on this subject. All I will say is I am disappointed, angry and feel wronged by these statements. I will let the story evolve while my team explores the many angles including legal. I guess this is part of the price you pay when you win,” post ni Obiena sa kanyang FB account.

Ikinagalit ng 27-anyos mula Tondo, Manila na si Obiena ang matinding akusasyon hinggil sa paggamit nito ng mga bawal na gamot habang ito ay nababakasyon at nakatakdang magtungo sa Dubai noong LInggo para tapusin ang mga kompetisyon bago muling magsanay sa kampo nito sa Formia, Italy.

Ikinagalit ni Obiena ang komento ni Anais Lavillenie, asawa ng London 2012 Olympics pole vault gold medalist na si Renaud Lavillenie ng France, na inakusahan ito na nag-doping sa kanyang paraan upang makamit ang kanyang elite status kasunod lamang ng Olympic at world champion at record holder na si Armand Duplantis.

Inakusahan ni Lavillenie si Obiena na naka-PED o performance enhancing drug sa kanyang komento sa Vaulter Magazine-Vaulter Club, Inc., na isang Facebook page sa mga nangungunang atleta na mayroong 93,000 followers mula sa buong mundo.

“Obiena doped and it’ll fail like Braz…Same Coach. Same Plan. Same Objective!” sabi ni Lavillenie sa kanyang komento sa page.

Ilang linggo nanatili sa bansa si Obiena matapos nitong mapagwagian ang pinakaunang gintong medalya ng bansa sa pagsabak nito sa Hangzhou Asiad.

Bago ito magtungo sa Dubai ay naabot nitong makuha ang kabuuang P14M mula sa mga insentibo at regalo sa iba’t ibang asosasyon na nagnanais dito tumulong para sa 2024 Paris Olympics.

(Lito Oredo)