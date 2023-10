Free agent Donald Gumaru pinapirma ng Barangay Ginebra

NAKAKUHA ng spot sa roster ng Ginebra si 31-year-old point guard Donald Gumaru.

Binigyan ng kontrata para sa 2023-24 season ang free agent na dating Arellano U Chiefs playmaker kasabayan nina Jio Jalalon at Kent Salado.

Undrafted noong 2021 si Gumaru, naglaro sa Sarangani Marlins sa MPBL bago hinugot ng Ginebra para sa kanilang 3×3 team.

Kasama siya nina Ralph Cu, Ralph Salcedo at Kim Aurin na sumikwat ng first two leg titles ng Gin Kings sa 3-a-side tournament ng PBA.

Na-elevate siya sa 5-on-5 squad nang muling tapikin sa PBA On Tour.

Maliit na point si Gumaru, pero sanay na si coach Tim Cone sa mga tulad nina Johnny Abarrientos at LA Tenorio.

Two-way si Gumaru na pwedeng mag-deliver sa magkabilang dulo ng court.

“He’s a feisty defender, he shoots the ball really well, makes good decision on the floor,” deskripsiyon ni Cone sa kanyang bagong guard. “So, yes, I think he can impact us.”

Malaking papel ang gagampanan ni Gumaru sa backcourt ng Gins, inaasahang hindi bibiglain si Tenorio na kailan lang idineklarang cancer-free at babalik na sa papasok na season.

(Vladi Eduarte)