Fil-Am judge swak sa Most Influential Filipina Women in the World

KABILANG sa hanay ng 100 most influential Filipina women in the world” ang isang Fil-Am judge sa San Diego, USA.

Siya si Judge Rohanee Zapanta, ang ikalawang Filipino-American judge sa San Diego County na nagsilbing public defender sa nakalipas na 13 taon.

Isinilang siya sa Hawaii habang lumaki at nagkaisip naman sa San Diego. Kabilang siya sa 19 katangi-tanging Pinay na hinirang mula sa hanay ng mga Filipina na nasa 34 bansa sa buong daigdig.

Aniya, malaking karangalan na mapabilang sa mga kinikilalang Pinay sa buong daigdig lalo pa at kasama sa mga unang naparangalan dito sina dating Vice President Leni Robredo at dating California Supreme Court Chief Justice Tani Goe Cantil-Sakauye.

“It feels like a warm embrace from my Filipina sisters,” ani Judge Zapanta bilang pasasalamat sa pagkilala sa kanya ng Foundation for Filipina Women’s Network (FWN) bilang isa sa pinakamaimpluwensyang Filipino-American sa buong daigdig.

Idaraos ang pagkilala sa mga nahirang na katangi-tanging Pinay sa Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2, 2023 sa Prague, Czech Republic.

Ang nasabing pagkilala ay simbolo rin ng pagkakaisa at kapangyarihan sa hanay ng mga Pinay na katangi-tangi at angat sa kanilang mga karera. Sila ang mga Pinay na nagpabago sa buhay ng maraming tao dahil sa kanilang kasanayan at kaalaman.

Bakit nga ba nahirang ang hukom na ito sa hanay ng mga katangi-tanging Pinay sa buong mundo? Simple lang naman ang kasagutan. Bukod sa kanyang propesyon bilang hukom, matagumpay na naisasabay ni Judge Zapanta ang kanyang tungkulin bilang ina sa kanyang mga anak at pagiging martial artist na nagpa-praktis ng Kempo sa libre niyang

oras.