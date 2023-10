‘Di mawawala agad ang ‘It’s Your Lucky Day’: Luis pangtapat kay Willie?

Mas naging masaya ang second episode ng bagong noontime show na ‘It’s Your Lucky Day’ ngayong ngayong Lunes compared sa pilot nila noong Saturday.

Halos kumpleto na ang hosts sa pangunguna ni Luis ‘Lucky’ Manzano kasama ang lucky stars na sina Shaina Magdayao, Robi Domingo, Melai Cantiveros, Negi, Devine Tetay, Petite, at ang FranSeth love team nina Francine Diaz at Seth Fedelin.

Hindi pa rin lumalabas si Andrea Brillantes dahil may taping ito ng ‘Senior High’ noong Lunes habang lumabas na sa taped segment si Kyle Echarri.

Winelcome na rin as a lucky star ang Kapuso actress na si Bianca Umali.

Proud na proud naman na tinawag na mahal ni Bianca ang boyfriend niyang si Ruru Madrid at sinabing nasa rurok na sila ng kanilang relasyon.

Samantala, nagbiro na naman si Luis na 11 days to go na lang ay katapusan na nila pero baka raw suwertehin ang show nila.

“Malay natin, 11 days tayo sa timeslot na ’to,” sey ni Luis.

”Malay natin kung susuwertehin, eh, medyo mapaaga ng konti sa ‘Showtime’ o…,” dagdag pa ni Luis.

“Bago…,” sinundan ni Shaina

“Magbalita,” pagtatapos ni Luis.

So puwede nga kaya sila umere bago mag-‘It’s Showtime’ or ‘TV Patrol’ or ng ‘Balita Ko’ ng GTV?

Kung isasalang sila bago ang ‘TV Patrol’ ay may pangtapat agad ang Kapamilya sa ‘Wowowin’ ni Willie Revillame na sasalang sa late afternoon timeslot ng PTV-4, IBC-13, ha!

Sa dami ng mga nag-enjoy at positive comments sa pilot episode nila ay malaki nga ang chance na ma-extend nga ito.

Naku kung sakaling ma-extend nga ang show nila ay tunay ngang lucky ang ‘It’s Your Lucky Day’.

‘Yun na!

(Byx Almacen)