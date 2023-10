Bianca, Gabbi kinabog si Barbie

Kung ikinukunsidera si Barbie Forteza bilang prinsesa ng Kapuso dahil sa sunod-sunod niyang TV projects, gumagawa naman ng sariling marka sa fashion world sina Bianca Umali at Gabbi Garcia, na puwedeng sabihin na hindi kayang pantayan ng ka-love team ni David Licauco.

Dala siguro ng world-class beauty nina Bianca at Gabbi kaya mabango sila sa mga local and international brands.

Napa-wow nga ang maraming netizen sa ibinahaging Instagram post ni Bianca kung saan ay nakahawak siya ng tennis racket na animo’y galing sa paglalaro ng naturang sports.

Pero maliwanag na imini-model lang ni Bianca ang brand ng Lacoste.

Mula sa kanyang pang-itaas hanggang sa pantalon ay ang nasabing global brand ang kanyang suot. Aba kahit ang vacuum flask at mini bag niya ay Lacoste rin, ha!

Sa locker cabinet ay may logo ng brand at sa backdraft kung saan nakatayo si Bianca ay may nasabi ring logo.

Base sa hashtag na isinulat ni Bianca sa post na nagsasabing Lacoste Celebrates 90, isa ang girlfriend ni Ruru Madrid sa mga piling celebrity na ginamit sa anniversary campaign ng brand.

Samantala, gumawa ng pangalan si Gabbi sa Philippine fashion nang maging kauna-unahang Filipina global ambassador ng international brand na ALDO.

Ibinahagi ni Gabbi ang ilang larawan at video na kuha sa launching niya bilang image model/endorser ng brand.

Sumisigaw sa backdraft sa stage ang mga katagang First Filipina Global Brand Ambassador.

Sey nga ni Gabby sa isa niyang post tungkol dito, “She’s an aldo girl. Truly overwhelmed to be the first Filipina global ambassador for @aldo_shoes. Cheers.”

Nice!

(Rey Pumaloy)