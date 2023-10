BBM sisingilin KSA sa sahod ng 10K OFW

Kasama ang isyu sa mga hindi pa nababayarang sahod ng mahigit 10,000 overseas Filipino workers (OFWs) sa agenda ng nakatakdang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga opisyal ng Kingdom of Saudi Arabia (KSA) sa kanyang pagdalo sa ASEAN-Gulf Cooperation Council Summit sa October 20.

Sa pre-departure meeting sa Malacañang, sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu na bahagi ng agenda ng nakatakdang pulong ng presidente ang usapin sa hindi pa natatanggap na backpay ng mga OFW matapos magsara ang kanilang kompanya noong 2015 at 2016.

Tumangging magbigay ng dagdag na impormas­yon si Espiritu dahil ang isyu aniya ay patuloy pa ring pinag-uusapan ng pamahalaan at ng gobyerno ng Saudi.

“I can’t give you details yet because these things are still under discussion. But it will be part of the bilateral meeting between Saudi Arabia and the Philippines,” ani Espiritu.

Matatandaang isa sa mga unang inumpisahan ni yumaong Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople ay ang negosasyon sa backpay ng mga OFW subalit naiwanan niya ito matapos pumanaw dahil sa sakit na cancer. (Aileen Taliping)