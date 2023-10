Basbas ni PBBM sa ICC vs Digong hinirit

Umaapela si dating Senador at Magdalo group leader Antonio Trillanes IV kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., na payagang makapasok sa bansa ang mga imbestigador ng International Criminal Court (ICC) upang maimbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa mga patayang umano’y kinasasangkutan nito.

Ang panawagan kay Pang. Marcos ay ginawa ng dating senador matapos na personal na aminin ng dating pangulo na ginamit niya ang kanyang confidential at intelligence fund (CIF) para ipapatay ang mga drug pusher noong siya ay alkalde pa lamang ng Davao.

“Being the original filers of the ICC case in 2017, we have witnessed and documented the barbaric actions of the past administration, as well as the trauma and hardships that the thousands of victims and their families have suferred. Truly, Justice is long overdue,” anang pahayag na ipinalabas ni Trillanes sa kanyang X (Twitter) account.

Nauna rito, sa pahayag ni Duterte sa panayam sa telebisyon: “Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat, kaya ganoon ang Davao. ‘Yung mga kasama ni (inaudible), pina-tigok ko talaga. ‘Yun ang totoo.”

Idinagdag pa ni Trillanes na naisumite na niya ang naturang video clip sa ICC.

“This is truly an open-and-shut case,” dagdag pa ng dating senador.