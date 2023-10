Aprub kay Jeric: Rabiya lantaran kabaliwan sa sikat na aktor, singer

Normal na lang sa mga sikat na artista, celebrity natin ngayon, na lumevel sa mga faney, ha!

Tulad ni Rabiya Mateo, na talagang ‘pumila’ para lang makita ng personal ang idol niyang South Korean actor, singer, model na si Lee Min-ho.

Imagine, in-allow niya ang sarili niya na tumayo ng matagal para lang masilip kahit sa malayuan ang kanyang idol.

At bakit nga naman hindi? Aba, kung dream mo naman noon pa na makasama siya, sure ako na gagawin mo talaga ang lahat para matupad ang pangarap mo na `yon.

“Fangirling at its finest. I love you @actorleeminho!” sabi ni Rabiya sa mga sunod-sunod na photo na pinost niya sa Instagram.

Pero, ang nakakaloka lang, wala siyang photo na kasama niya si Lee Min-ho, ha! Malayo rin ang mga video niya, na abot tanaw lang ang Koreano.

At aprub na aprub din ng boyfriend niyang si Jeric Gonzales ang kabaliwan niya kay Lee.

“Thank you Baby @jericgonzales07 for this gift a month before my birthday. You always make me happy. Mwuah,” sabi pa niya.

Makikita rin sa Instagram story ni Jeric ang mga photo, video ni Rabiya, na ang background ay si Lee Min-ho.

Sabi nga kasi ni Rabiya sa mga komento niya, “He’s so pogi. Planing to visit Korea soon with my boyfriend. Good looking talaga.”

Well…