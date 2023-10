‘Anne’ng title?’ Anne magkakabroadcast channel na

Kasabay nang balitang magkakaroon na ng sarili niyang channel si Anne Curtis ay ang pagdagsa naman ng mga suggestion kung ano ang puwedeng gamitin ng actress-host sa kanyang programa.

Sumalok ng maraming possible show title si Anne matapos niyang imbitahan sa kanyang X (dating Twitter) ang mga panatiko na magbigay ng mga maaari niyang magamit na title ng kanyang programa.

Sabi ni Anne, “What’s cute name suggestion for my broadcast channel on IG guys? Siyempre, as usual yung may play on my name.”

Pinutakti agad si Anne ng mga kung ano-anong title na kasama ang kanyang pangalan, gaya ng ‘ANNEnong ChiSmith, ‘Only ‘fAnnes’, ‘ANNEtukan sa gabihANNE’, ‘AnneNoBayAnn’, ‘ChikahANNE’, ‘ANNEBelievable’, ‘Annesabi’, ‘Anneyare’, ‘KwentuhANNE’, ‘TsimisANNE’, ‘ANNEnong Latest’, at iba pa.

Ilan sa mga suggestion ang inaprubahan ni Anne gaya ng ‘ANNEnouncement’.

Aniya, “Pwede pwede! What else.”

Tila ligwak naman kay Anne ang “ANNEnong latest” dahil hindi niya bet ang tsismis-based na programa.

Reaksyon niya, “Nakaka tsismis show naman to! Hahaha. Ano pa ano pa?”

Ikinakilig naman ang ‘ANNEcore-tis’ na ayon sa nag-comment ay nauuso sa TikTok ang mga cores.

“Pwede! ANNEcore-tis!”tugon ni Anne.

Naaliw naman ito sa ‘FANNES’.

“Hahahaha bet!” ang reaksyon na komento ni Anne.

Hindi naman nagpahuli ang character actor na si Gabby Eigenmann na sumali sa comment thread.

Sabi niya, “’ANNEnong chiSMITH’ lol.”

Hindi pa inilalatag ni Anne kung ano ang magiging content at format ng kanyang channel.