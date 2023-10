Absenerong konsehal namemeligrong masibak

ISANG konsehal ang namemeligrong masibak dahil sa patuloy umano nitong pag-absent sa sesyon ng Sangguniang Bayan ng La Castellana, Negros Occidental.

Ayon kay Department of the Interior and Local Government (DILG)-Negros Occidental provincial director Teodora Sumagaysay, maaaring gami­ting basehan para patalsikin sa konseho si Councilor Donato Dumaguit.

Nabatid na hindi nakadalo si Dumaguit sa anim na regular session at isang special session ng sanggunian noong nakaraang buwan matapos madawit ang kanyang pangalan sa kontrobersiyal na Philippine National Police (PNP) recruitment scam sa lalawigan.

Sinabi pa ni Sumagaysay na maaa­ring maghain ng kasong administratibo ang sanggunian laban sa konsehal sa Sangguniang Panlalawigan ng Negros Occidental o sa Office of the Ombudsman.

Ipinaliwanag niya na hindi pa maaaring isailalim sa preventive suspension o sampahan ito ng kaso dahil sa idaraos na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).