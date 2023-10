2 pang testigo sa De Lima drug case bumaligtad

Dalawa pang testigo sa kaso ni dating Senador Leila de Lima na may kaugnayan sa ilegal na droga ang bumawi ng kanilang mga testimonya.

Nagbigay mismo ng sulat ang pro­secution witnesses na sina PMaj. Rodolfo Magleo at PSgt. Nonilo Arile kay De Lima na nagsasabing ire-recant umano nila ang kanilang mga testimonya.

Binanggit ng dalawa na noon pang 2018 nila binalak na bawiin ang kanilang testimonya pero hindi nila ito magawa dahil sa kawalan ng komunikasyon.

Sinabi ng dalawa na nakokonsiyensiya sila at ayaw nilang maging biktima ng mistrial si De Lima.

“We are assuring you all that the last case will be dismissed,” ayon sa liham na ipinakita sa media nina Atty. Boni Tacardon at Atty. Dino de Leon, kapwa mga abogado ni De Lima.