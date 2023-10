Yeng Guiao hinay-hinay pa lang kay DaJuan Summers

MUKHANG itinatago pa ni Rain or Shine coach Yeng Guiao ang laro ng kanyang import na si DaJuan Summers.

Nakakadalawang laro na ang Elasto Painters sa Converge Philippine Basketball Association Pocket Tournament pero pigil ang minuto ng 6-foot-8 American na 35th pick ng Pistons noong 2009.

Sa 109-105 loss sa Phoenix noong Oct. 13, kulang 19 minutes isinalang si Summers at nagsumite ng 20 points, 5 rebounds hanggang bukana ng third quarter.

Sa 120-111 loss muli sa FiberXers Linggo sa Gatorade Hoops Center, DNP na ang reinforcement sa second half.

Kinamada lahat ni Summers ang 21 points, 4 rebounds niya sa loob ng 17 minutes, 41 seconds sa first two quarters.

Anim din ang hindi pinaglaro ni coach Aldin Ayo sa Converge, pero tatlo ang tumapos ng 20+ points.

Tumabo si import Thomas Vodanovich ng 27 points, 13 rebounds, 4 assists sa halos sagarang 44 minutes. Mula sa labas ng arc ay 5 for 13 si Mark Tallo tungo sa 24 points at may 23 markers si Schonny Winston mula 8/17 shooting at perpektong 6/6 sa free throws.

(Vladi Eduarte)