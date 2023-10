Yanong umalma sa pagiging dyowa raw ni Paterson

Nagulat ang netizens sa pinost ni Markus Paterson sa Instagram.

Mga photos nila ng dating ‘Pinoy Big Brother Otso’ housemate na si Lou Yanong sa naganap na ABS-CBN Ball 2023.

Iisipin mong mag-dyowa ang dalawa dahil sa mga naging pose nila.

Base sa komento nina Markus at Lou, mukhang matagal na silang magkaibigan.

“OG friendship group,” sey ni Markus.

Sa kanyang X (dating Twitter) account ay dinenay naman ni Lou na may relasyon sila ni Markus at sinabing magkaibigan lamang sila.

“Get off my business we’re just friends,” post niya.

Well, baka nga magkaibigan lamang talaga sila pero let’s see kung sila nga dahil time naman is the ultimate truth teller.

‘Yun na! (Byx Almacen)