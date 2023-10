TVJ mas tumindi samahan

Kumpleto ang TVJ sa birthday party ni Joey de Leon.

Present nga sina Tito Sotto, Vic Sotto, sa very intimate birthday dinner ni Joey. At siyempre, kasama nila ang kanilang mga love, si Helen Gamboa, at Pauleen Luna.

Base sa Instagram post ni Pauleen, present din ang mga big boss ng ‘E.A.T.’ na sina Jenny Ferre at Direk Poochie Rivera.

At siyempre, binati rin ni Joey ang kanyang Mama Emma.

“Happy Birthday to me and my Mama Emma! Without her, there would be no birthdays for me! Thanks Ma… and Papa Pepe too! Love you!” sabi ni Joey.

Nakakatuwa ngang makita na sa hinaba-haba ng pagsasama ng TVJ, mas lalo pa silang napapalapit sa isa’t isa ngayon. Ang pinagdaanan nga nila ang mas nagpalapit sa kanila ngayon. (Dondon Sermino)