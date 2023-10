Solon hinirit pag-imbak ng langis

Nanawagan si Senador Imee Marcos sa Malacañang na simulan na ang pag-iimbak ng langi­s dahil posibleng magtagal ang giyera ng Israel at Hamas at makaapekto sa supply ng langis sa world market.

“Dati-rati mayroon tayo niyan eh kaya lang medyo kapos sa pondo kaya hindi tayo nakakabili ‘pag mura mura nang konti ang langis. Dapat ngayon pa lang hangga’t kaya mag-imbak na tayo ng langis at magtipid-tipid na ng paggamit,” wika ni Marcos sa radio interview nitong Linggo.

Aniya, kahit na ang Estados Unidos ay naaalarma na rin sa mababang supply nila ng langis kaya dapat ay gumawa rin ng kaukulang hakbang ang Pilipinas.

“Dapat nating paghandaan. Mismong ‘yong Amerika, ‘yong Estados Unidos eh talagang nagsa­sabi na ‘yong reserves daw nila sa petrolyo eh nanganganib din talagang dangerously low level ang pagkasabi dun sa kanilang US strategic petroleum reserve,” saad ni Marcos.

Nauna rito ay sinabi ni National Economic and Development Authority (NEDA) Secretary Arsenio Balisacan na ang Israel-Hamas war ay hindi tatama sa ekonomiya ng Pilipinas basta hindi ito kakalat sa mga bansang nagpo-produce ng langis.

“Oil has increased a bit but we don’t know if that’s just an initial reaction but the impact is so negligible,” ani Balisacan.

“I guess the question is whether the conflict will spread. Then that’s another matter, if it gets into the supply chain affecting the global movements of trade then, the effects can be more substantial. But as of this date, we don’t see any major impact on the economy,” dugtong pa niya.